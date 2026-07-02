Манчестер Сити заплатит 135 миллионов евро за полузащитника Ноттингем Форест.
Официальное оформление трансфера произойдет после возвращения игрока с ЧМ
11 минут назадПодписаться в
Манчестер Сити объявил о достижении договоренности с Ноттингем Форест по переходу полузащитника Эллиота Андерсона. По информации инсайдеров, сумма сделки составляет 135 миллионов евро.
23-летний хавбек, который сейчас выступает в составе сборной Англии на чемпионате мира-2026, прошел медицинский осмотр в Канзасе.
Официальное оформление трансфера состоится после возвращения игрока в Великобританию.
Все в Манчестер Сити желают Эллиоту и сборной Англии успеха в их кампании на чемпионате мира и с нетерпением ждут возможности приветствовать его в Манчестере.
Андерсон является воспитанником Ньюкасла, а в Ноттингем Форест перешел в 2024 году за 15 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ полузащитник провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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