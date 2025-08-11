Кристал Пэлас стал победителем суперкубка Англии — 2025, одолел Ливерпуль в финальном матче. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались орлы — 3:2.

Подопечные австрийского наставника Оливера Гласнера стали пятым лондонским клубом, который завоевывал Суперкубок Англии. Ранее этот трофей брали Арсенал (17 раз), Тоттенхэм (7), Челси (4) и Вест Хэм (1).

Эта победа принесла Кристал Пэлас второй трофей в истории клуба — после завоеванного Кубка Англии в 2025 году.