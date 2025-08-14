Павел Василенко

Французский нападающий Тоттенхэма Матис Тель стал жертвой расистских нападок после Суперкубка УЕФА.

Лондонский клуб был близок к победе в Суперкубке УЕФА в матче против ПСЖ. Тоттенхэм некоторое время вел в счете 2:0, но в итоге упустил победу. После ничьей 2:2 победитель определился в серии пенальти, которую выиграли победители Лиги чемпионов – 4:3.

В серии пенальти Тоттенхэма ошиблись два игрока: Микки ван де Вен и Матис Тель. Последний был атакован в социальных сетях – француз подвергся расовым оскорблениям.

Тоттенхэм решительно ответил на агрессию против Теля. Клуб объявил, что будет работать над наказанием авторов ненавистнических постов.

«Мы возмущены расистскими оскорблениями в адрес Матиса Тэля в социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке УЕФА. Матис проявил мужество и решительность, выполнив пенальти, а те, кто его оскорбляет, – не что иное, как трусы, скрывающиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы распространять свои позорные взгляды. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами власти и платформами социальных сетей, чтобы принять самые жесткие меры против любого, кого мы сможем идентифицировать. Мы с тобой, Матис», – говорится в заявлении английского клуба.

Тель перешел в Тоттенхэм из Баварии этим летом, подписав контракт до 30 июня 2031 года.