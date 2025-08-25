Павел Василенко

Душан Влахович больше не входит в планы Ювентуса на новый сезон. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, сербский нападающий может перейти в Милан, где его активно хочет подписать главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Влахович долгое время оставался ключевым игроком «Старой Синьоры». Сейчас Ювентус стремится его продать, однако сделка оказывается чрезвычайно сложной.

Милан ищет нового нападающего после того, как трансфер Виктора Бонифейса из Байера не состоялся из-за проблем во время медосмотра. Поэтому серб становится первой альтернативой для итальянского гранда.

Аллегри хорошо знаком с Влаховичем: тренировал его в Ювентусе и уверен, что нападающий сможет стать мощным бомбардиром в Серии А. Менеджер россонери настроен на подписание игрока, но клуб должен быть готов к значительным расходам на его зарплату.

В сезоне 2024/25 Влахович провел 44 официальных матча за Ювентус, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.