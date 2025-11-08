Нападающий донецкого Шахтёра и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре снова присоединился к команде, о чём сообщили в пресс-службе клуба.

Футболист получил повреждение квадрицепса в августе 2025 года. Изначально предполагалось, что он не успеет восстановиться до конца года, однако его возвращение свидетельствует о более быстрых темпах реабилитации.

В прошлой кампании Траоре принял участие в 31 матче за Шахтёр, забив 5 мячей и сделал 6 результативных передач. В текущем сезоне 2025/26 он провёл три официальных поединка, но пока не отметился результативными действиями.

