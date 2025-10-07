Павел Василенко

Спор между ПСЖ и Французской федерацией футбола (ФФФ) вновь разгорелся после того, как в понедельник Бредли Барколя покинул расположение национальной сборной.

«У него хроническая травма правого бедра, полученная после матча Лиги чемпионов парижской команды против Аталанты (4:0)», – сообщила ФФФ.

Эту информацию сейчас оспаривает ПСЖ. В своем заявлении чемпионы Франции раскритиковали несколько действий Федерации, начиная с того, что они были «удивлены, узнав о пресс-релизе» от нее.

«Информация, опубликованная в этом пресс-релизе, никоим образом не соответствует медицинской информации, предоставленной медицинскими бригадами Пари Сен-Жермен», — говорится в сообщении, после чего клуб обосновал обвинения. «Перед встречей команды и после матча 7-го тура Лиги 1 против Лилля [5 октября] ПСЖ предоставил сборной Франции медицинский отчет о Бредли Барколя, в котором никоим образом не упоминалась хроническая травма после матча против Аталанты».

23-летний игрок начал тот матч в Италии, даже отдал результативную передачу, но через пять дней не был вызван на матч против Марселя. Он снова сыграл против Осера (27 сентября) и вновь вышел в стартовом составе команды против Барселоны (1 октября) и Лилля.

«ПСЖ также настаивает на соблюдении медицинской конфиденциальности на благо всех сторон», – заключил парижский клуб.

Это ещё один раздел в напряжённых отношениях между ПСЖ и французской федерацией, которые ознаменовали начало этого сезона после того, как Усман Дембеле и Дезире Дуе получили травмы во время тренировочного лагеря с национальной командой в сентябре этого года.