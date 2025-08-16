Павел Василенко

Барселона провела активную подготовку к новому сезону, выиграв все товарищеские матчи во время азиатского тура, а затем завоевала Кубок Гампера.

Однако в офисах успеха так и не было, поскольку Барселона имела значительные проблемы с регистрацией новых игроков.

Лишь за несколько часов до начала сезона клуб объявил об участии в сезоне Ла Лиги в составе Жерара Мартина и Войцеха Щенсного.

Проблемы блауграна на этом не закончились. Во время тренировки в четверг перед матчем с Мальоркой главный тренер каталонцев Ханс Флик травмировал руку. Он поскользнулся и упал на нее.

По данным Mundo Deportivo, боль была настолько сильной, что вызвали клубного врача. Чтобы предотвратить ухудшение травмы, 60-летний немец некоторое время будет носить бандаж на тыльной стороне правой руки и запястья.

Несмотря на свои недомогания, Флик будет на скамье запасных в предстоящем матче Барселоны. Однако ему следует удержаться от жестикуляции травмированной конечностью.

Барселона сыграет с Мальоркой в субботу. Позже каталонская команда встретится с Леванте и Райо Вальекано.