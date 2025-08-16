Павел Василенко

Барселона обеспечила себе будущее Жюля Кунде. Француз подписал с клубом долгосрочный контракт.

Текущий контракт Кунде был действителен до середины 2027 года. Согласно новому соглашению, он будет игроком Барселоны еще на три года, до конца июня 2030 года.

Чемпионы Испании убили двух зайцев одним выстрелом. Они не только обеспечили будущее ключевого игрока, но и, по сообщениям СМИ, более благоприятно распределили его зарплату. Это поможет им приблизиться к регистрации новых игроков.

Кунде присоединился к Барселоне летом 2022 года. Каталонский клуб приобрел его у Севильи за 50 миллионов евро.

Французский игрок имеет безусловное место в стартовом составе, проведя за Барселону 141 матч.

Чемпионы Испании начнут новый сезон в субботу выездным матчем против Мальорки.

