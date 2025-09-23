Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги матча 6 тура УПЛ против Динамо (2:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

В этот период времени для нас это очень значимая ничья. Это волевая ничья и спасибо ребятам, что они, несмотря на трудности, жару, из-за которой было тяжело играть, и под давлением Динамо, сумели переломить ход действий и взяли для нас это дорого значащее очко. Второй матч был более сложный. Первый матч играли дома и была поддержка фанатов, они нас вдохновляли.

Мы стремились взять хотя бы очко и для этого делали замены. Первая цель - построение команды, среды, чтобы брать очки в таких матчах. Очень много еще работы, хотим показывать, на что мы способны. Хочется, чтобы команда была более активной, работала с мячом, готовила свои атаки и обыгрывала соперника через нашу стилистику. Но с Динамо должны были играть по-другому, - сказал Нестеренко.