Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги стартового матча 5 тура УПЛ против ЛНЗ (4:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Прежде всего хочу сказать, что это была очень тяжелая игра для нас, несмотря на счет. Но я думаю, что все соперники ЛНЗ прекрасно меня понимают. Это очень непростая команда с очень классными игроками, с хорошим тренером – и это показывает турнирная таблица.

Спасибо ребятам за тот настрой, самоотдачу, которая сегодня была. Потому что сейчас в таком состоянии, в котором находилась наша команда до этого матча, очень трудно что-то говорить о стилистике или о самом футболе.

Потому что большое давление – да, это было. Большое давление на игроков, на всех нас, потому что все требуют победы от Александрии. Спасибо, что ребята сделали всё возможное, чтобы сегодня добиться результата.

Все знают, как играет ЛНЗ – это игра 1 на 1 по всему полю, и прежде всего против такой эшелонированной обороны 1 на 1 нужно всегда бегать, и на первый план выходит уже то, как игроки проявят себя в игре 1 на 1. Это очень важно, – рассказал Нестеренко.