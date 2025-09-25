Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился своими мыслями перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы против итальянской Болоньи, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Играть в еврокубках – это фантастика. Я действительно люблю играть в еврокубках и очень благодарен Астон Вилле за то, что она дает мне эту возможность.

Конечно, мы тоже помогли клубу достичь этого. Я сказал игрокам, что для меня еврокубки – это всегда мечта. Делить это с болельщиками — два года назад в Лиге конференций Вилла Парк всегда был потрясающим. В прошлом году в Лиге чемпионов было то же самое.

Болонья — очень сильная команда. В прошлом году они играли с нами в Лиге чемпионов. Мы выиграли, но матч был сложным. У них тот же тренер, многие игроки остались, и их стиль практически не изменился. Чрезвычайно агрессивная манера игры с персональным прессингом, это очень сложный соперник. Мы готовимся к матчу и с нетерпением ждем его», — заявил Эмери.