Тренер Азербайджана: «Мы должны были взять одно очко»
Специалист проанализировал игру своих подопечных
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов поделился мыслями по поводу поражения от Украины (1:2) в матче квалификации чемпионата мира-2026.
«Играть каждые три дня против сильных команд – это важно. Возможно, мы должны были взять одно очко. 10–15 минут были очень тяжелыми – соперник хотел победить. Если бы Нариман Ахундзада реализовал свой момент, все могло бы сложиться иначе. Мы с оптимизмом смотрим в будущее – у этой команды есть потенциал.
Нам нужны удары по воротам. И они были. С командами, которые близки к нам по уровню, мы можем играть на равных или даже лучше. Я не просто так это говорю – я вижу потенциал своей команды. Соперники вроде Украины, конечно, сильнее нас», – сказал Аббасов на послематчевой пресс-конференции.
После четырех туров Украина занимает второе место в группе D с 7 очками. Лидирует Франция (10), далее — Исландия (4) и Азербайджан (1).
Согласно регламенту, прямые путевки на чемпионат мира-2026 получат лишь победители групп. Команды, занявшие второе место, весной 2026 года сыграют в плей-офф за выход на Мундиаль.
Календарь следующих матчей Украины в отборе ЧМ-2026
13 ноября 2025, Франция – Украина
16 ноября 2025, Украина – Исландия
