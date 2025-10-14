Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов поделился мыслями по поводу поражения от Украины (1:2) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

«Играть каждые три дня против сильных команд – это важно. Возможно, мы должны были взять одно очко. 10–15 минут были очень тяжелыми – соперник хотел победить. Если бы Нариман Ахундзада реализовал свой момент, все могло бы сложиться иначе. Мы с оптимизмом смотрим в будущее – у этой команды есть потенциал.

Нам нужны удары по воротам. И они были. С командами, которые близки к нам по уровню, мы можем играть на равных или даже лучше. Я не просто так это говорю – я вижу потенциал своей команды. Соперники вроде Украины, конечно, сильнее нас», – сказал Аббасов на послематчевой пресс-конференции.