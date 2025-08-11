Тренер «Борнмута» отреагировал на возможный переход Забарного в ПСЖ
Специалист сделал заявление
около 1 часа назад
Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался о переходе украинского центрбека Ильи Забарного в состав ПСЖ.
«Вы меня знаете, я ненавижу этот месяц. Много всего происходит. Забарный не играл в последних двух матчах, но официально еще ничего нет, поэтому нам нужно подождать.
Я думаю, что все произойдет, но нужно дождаться подписания документов и официального подтверждения», – приводит слова Ираолы BBC.
Забарный в кампании 2024/25 гг., в общей сложности провёл за Борнмут 39 матчей во всех официальных турнирах: одна результативная передача.
Илья играл за «вишен» с января 2023 года после трансфера из киевского Динамо за 22,7 млн евро.
Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.