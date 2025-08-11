Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался о переходе украинского центрбека Ильи Забарного в состав ПСЖ.

«Вы меня знаете, я ненавижу этот месяц. Много всего происходит. Забарный не играл в последних двух матчах, но официально еще ничего нет, поэтому нам нужно подождать.

Я думаю, что все произойдет, но нужно дождаться подписания документов и официального подтверждения», – приводит слова Ираолы BBC.