Тренер лондонского Челси Энцо Мареска высказался о победном результате в матче Английской Премьер-лиги против Эвертона, который завершился со счетом 2:0.

«Мы очень рады — это была очень важная для нас победа. В последние недели Эвертон демонстрировал хорошую игру и приехал сюда в отличной форме. Мы потеряли очки на прошлой неделе, поэтому эта победа была для нас очень важной. Знали, что это будет сложная игра, но считаю, мы выступили очень хорошо и полностью заслужили три очка. Игроки сегодня выложились на высшем уровне, это была хорошая, важная победа.

Очень рад за Коула, как я уже много раз говорил, мы намного сильнее, когда он в составе. А ещё хочу похвалить всех игроков и команду, потому что в последнее время у нас было много игр. Мы сыграли пять матчей без Кайседо, 11 — без Коула и почти все матчи — без Лиама.

Это очень важно для Коула, надеюсь, это добавит ему уверенности. Сегодняшний день также важен для всех игроков и болельщиков. Мы очень довольны результатом. Коулу нужно приходить в форму, поэтому будем работать с ним осторожно. Надеюсь, нам удастся поддерживать его игровые кондиции, и это самое важное. Хотим, чтобы он и впредь помогал нам в атаке.

Игроки стараются изо всех сил, это видно. Рис и Мало — оба крайние защитники, но сегодня они оба играли в полузащите, создали много проблем для соперника. Я был очень рад за Мало в тот момент, когда он забил, но рад и за команду в целом, за игру, которую мы показали. Теперь нужно развивать этот успех», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.