Ассистент главного тренера киевского Динамо Мацей Кендзёек высказался о том, как игроки команды Игоря Костюка добавили во время зимних учебно-тренировочных сборов.

Кроме того, специалист рассказал о своей работе внутри тренерского штаба и взаимодействии с Костюком и футболистами. По словам Кендзёека, в Динамо делают акцент на развитии сильных сторон каждого игрока и стремятся максимально раскрыть их потенциал.

«Я дуже надеюсь, что вы увидите ответ на этот вопрос на футбольном поле во время наших будущих матчей. Я очень надеюсь, что болельщики будут довольны нашими матчами.

Мы обсуждаем все эти моменты с главным тренером Игорем Костюком. Уже после этого я общаюсь индивидуально с игроками, спрашиваю, что они думают, говорю, что считает главный тренер, возможно, вношу некоторые свои замечания. Мы работаем над всеми ошибками, но тоже довольно важно развивать сильные стороны», — сказал Кендзёрак для пресс-службы Динамо.