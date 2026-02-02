Наставник лондонского Фулхэма Марку Силва прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Юнайтед (2:3) в рамках АПЛ.

«Мы провели замечательный матч. Во втором тайме наша команда была лучше. Судя по тому, как мы играли и контролировали мяч, они хотели прижать нас как можно сильнее, но мы им этого не позволяли. Они забили, когда мы выключились, но мы продолжили играть и забили гол, который не был засчитан. Тяжело, но команде следует это принять.

Всё началось с ужасного решения Джона Брукса и назначенного пенальти. Ужасное решение, это очень серьезная ошибка. Мы должны справиться с этим разочарованием, чтобы выиграть следующий матч. Пенальти был назначен из-за подката. Решение судьи было настолько плохим, что они нашли еще один фол.

Я понимаю своих игроков, понимаю наших болельщиков, но мы должны уважать людей, которые несут за это ответственность. Я знаю, почему был назначен пенальти. ВАР пошел в совсем другом направлении, чтобы найти способ назначить его. Я не хотел получать еще больше карточек, потому что хочу быть с командой. Я больше не хочу говорить об этом», – сказал Силва.