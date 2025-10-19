Главный тренер миланского Интера Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над римской Ромой со счетом 1:0 в рамках седьмого тура итальянской Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

Румынский специалист отметил успешное выступление команды, подчеркнув важность текущей серии побед.

«Все это – заслуга ребят, которые сразу взялись за дело: они оставили позади разочарования прошлого сезона и работают, чтобы продолжать показывать, что мы сильная команда, которая может конкурировать во всех соревнованиях. Я горжусь тем, как они работают и психологически готовятся к важным матчам.

Мы пытаемся прессинговать по всему полю, но в некоторых матчах это просто невозможно. В первом тайме мы старались изо всех сил, но у нас была только одна тренировка на неделе в полном составе. Все было достаточно хорошо, пока хватало энергии», – сказал Киву.