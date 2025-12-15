Главный тренер Интера Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над Дженоа со счетом 2:1. Его слова приводит DAZN. Специалист отметил ключевые моменты игры и подчеркнул заслуги своих футболистов в итоговом успехе.

«Я бы начал с того, как мы сыграли на таком сложном поле против Дженоа, который был в хорошей форме. Мы знали, что играть против такой команды будет нелегко, и что нам нужно улучшаться в плане качества игры и характера, и в результате мы были правы и показали хорошую игру.

Когда их силы заканчивались, мы пропустили, а на таком поле это усложняет ситуацию. Мы могли сделать счет 3:1, но нам пришлось засучить рукава, и в итоге мы одержали важную победу. Игроки включились в игру с самого начала.

Тренер хороший, когда дела идут хорошо, но когда что-то идет не так, вас критикуют. Однако игроки, которые вышли на замену, продемонстрировали характер, зрелость и качество игры», – сказал Киву.