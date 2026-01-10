Главного наставника миланского Интера Кристиана Киву было признано лучшим тренером чемпионата Италии по итогам декабря. Информация об этом опубликована на официальном ресурсе Серии А.

В течение прошлого месяца команда под руководством румынского специалиста одержала три победы в трех матчах национального первенства, уверенно обыграв Комо со счетом 4:0, Дженоа 2:1 и Аталанту 1:0.

После этих успешных результатов Интер продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем Милана.

Ранее сообщалось, что Интер не имел проблем с бывшей командой Киву.