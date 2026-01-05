Будущее Жоау Канселу может проясниться уже в ближайшие дни. Интер и Аль-Хиляль достигли принципиальной договоренности по аренде португальского флангового защитника, однако сделка пока остается незавершенной.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, согласие между клубами было достигнуто еще на прошлой неделе. В рамках возможного перехода Интер рассматривает вариант включения в сделку одного из своих центральных защитников Стефана де Врея или Франческо Ачерби.

При этом сам Канселу не спешит с окончательным выбором. 31-летний футболист выжидает, проявит ли Барселона интерес к его возвращению и сможет ли каталонский клуб провести трансфер с учетом требований финансового фейр-плей.

Ранее Интер вернулся на вершину Серии А.