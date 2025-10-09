Тренер Исландии: «Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в лучшей форме»
Специалист провел пресс-конференцию
около 1 часа назад
Накануне завтрашнего матча отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина главный тренер соперника сине-желтых Арнар Гуннлаугссон пообщался с СМИ.
«У сборной Украины много талантливых футболистов, которые имеют опыт выступлений против различных команд Европы и мира. У них есть защитник, фамилию которого я не могу произнести, но он очень дорого стоит. Мы уважаем нашего соперника.
Я помню Андрея Шевченко. Он был очень искусным игроком и тренером. Что касается Сергея Реброва, то я не знаю его лично, но слежу за его карьерой, он – талантливый тренер.
Это топ-команда и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в лучшей своей форме», – приводит слова Гуннлаугссон пресс-служба УАФ.
Сборная Украины сыграет против Исландии (10 октября, Рейкьявик, 21:45 по Киеву).
После первых двух туров команда Реброва занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея один балл. Исландия – вторая (3 очка).