Накануне завтрашнего матча отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина главный тренер соперника сине-желтых Арнар Гуннлаугссон пообщался с СМИ.

«У сборной Украины много талантливых футболистов, которые имеют опыт выступлений против различных команд Европы и мира. У них есть защитник, фамилию которого я не могу произнести, но он очень дорого стоит. Мы уважаем нашего соперника.

Я помню Андрея Шевченко. Он был очень искусным игроком и тренером. Что касается Сергея Реброва, то я не знаю его лично, но слежу за его карьерой, он – талантливый тренер.

Это топ-команда и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в лучшей своей форме», – приводит слова Гуннлаугссон пресс-служба УАФ.