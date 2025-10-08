Михаил Цируг

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет третий матч отбора на ЧМ-2026 против команды Исландии. После того как в матчах с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1) сине-желтые набрали лишь одно очко, задача на эту, а также следующую игру максимально понятна - только три очка, любые другие варианты будут считаться неудачными. Каких футболистов Сергей Ребров может выбрать для выполнения этой задачи - попробуем разобраться далее.

Вратарь: Анатолий Трубин (Бенфика)

Как и в сентябре, Анатолий Трубин почти гарантированно останется выбором номер один на последнем рубеже нашей команды. Трубин остается основным голкипером Бенфики, так что особых сомнений в выборе Реброва на эту позицию, на самом деле, нет.

Левый защитник: Виталий Миколенко (Эвертон)

Не вызывает сомнений и кандидатура Виталия Миколенко как основного левого защитника сине-желтых. Да и вообще, когда Виталий здоров, другие альтернативы на эту позицию обычно просто не рассматриваются.

Центральные защитники: Николай Матвиенко (Шахтер) и Илья Забарный (ПСЖ)

В основной паре центральных защитников сборной Украины за последние 5 лет изменилась лишь клубная прописка Забарного. Экспериментировать с центральными защитниками в игре с Францией никто точно не будет, так что Ребров, скорее всего, сделает ставку на проверенных бойцов. Даже несмотря на провальный матч Матвиенко против ЛНЗ.

Правый защитник: Ефим Конопля (Шахтер)

Здесь тоже без особых альтернатив, ведь именно Конопля на данный момент кажется лучшим вариантом на эту позицию. Тимчик травмирован, поэтому выбора исполнителей на этой позиции по сути нет.

Центральный полузащитник: Владимир Бражко (Динамо)

Для матча, где украинцы, надеемся, планируют атаковать, на позицию опорника нужна более креативная и изящная опция, чем Иван Калюжный. Да, у Бражко, как и у всего Динамо, были проблемы в последних матчах, но в целом после резкого спада в прошлом сезоне он понемногу возвращает свою форму. К тому же в последнем матче против исландцев за выход на Евро-2024 играл именно Бражко, и тогда он провел довольно неплохую игру.

Центральный полузащитник: Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Причин не выпустить на эту игруфутболиста, который в этом сезоне имеет стабильную игровую практику и статус игрока основы в клубе АПЛ, также не наблюдается. Ярмолюк уже не дебютант и имеет опыт противостоять соперникам наивысшего уровня, так что вполне может получить свой очередной шанс.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков (Бенфика)

Пожалуй, единственный, кроме дисквалифицированного Мудрика, неприкосновенный игрок группы атаки в команде Сергея Реброва также должен быть в составе на игру. Судаков неплохо начал свою карьеру в лиссабонской Бенфике и в целом держит уровень, оставаясь одним из лидеров национальной команды

Правый вингер: Назар Волошин (Динамо)

В отсутствие травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зубкова из вингеров в распоряжении Реброва остались Назаренко, Волошин, Гуцуляк и довызванный Велетень. Более реальным вариантом на правый фланг из этого списка представляется динамовец Волошин. В этом сезоне он завоевал свое место в основе бело-синих и уже отличился пятью забитыми мячами в этом сезоне.

Левый вингер: Алексей Гуцуляк (Полесье)

Номинально левый Назаренко также еще не имеет достаточного доверия тренерского штаба, чтобы начинать с первых минут такие матчи, поэтому, возможно, будет играть Гуцуляк. Его результативность в Полесье на старте этого сезона совсем не впечатляет, однако в сборной он уже не раз появлялся на поле в важные моменты и даже забил важный гол в ворота Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций.

Форвард: Артем Довбык (Рома)

Выбор в пользу Артема Довбыка может свидетельствовать о том, что тренерский штаб сборной Украины не хочет наступать на те же грабли, что в Азербайджане, и выпускать против высокой, атлетичной команды, в матче с которой придется много биться и бороться, не слишком габаритного Ваната. К тому же Довбык в последнее время начал играть немного чаще и недавно забил первый гол в сезоне, так что найти определенные аргументы именно в его пользу действительно можно.

В материале использованы фото Getty images, УАФ.