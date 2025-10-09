Национальная сборная Украины совершила перелет из Польши в Исландию, где уже 10 октября проведет матч отбора чемпионата мира-2026 против местной команды. Встреча состоится в Рейкьявике вечером в 21:45.

Перед вылетом сине-желтые провели тренировку под сильным дождем, после чего отправились в Исландию. Игроки готовятся к важному поединку, который может стать ключевым в борьбе за выход из группы.

После двух сыгранных матчей команда Сергея Реброва имеет лишь одно очко — украинцы уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).