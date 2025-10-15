Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал уверенную победу над Болгарией в квалификации к чемпионату мира со счетом 4:0.

Этот успех позволил тренеру повторить рекорд Висенте дель Боске - 29 матчей подряд без поражений, не считая товарищеских встреч.

«Мы знали, что это будет матч, в котором нужно будет упорно действовать против команды, которая умеет хорошо защищаться, и соперник действительно показал высокий уровень. Поэтому я очень доволен игрой всех своих футболистов.

Сравняться с достижением Дона Висенте дель Боске – это большое удовольствие и честь для меня. Это было бы невозможно без стремления к победам у игроков, и это стоит особенно отметить.

Испанская публика имеет отличный вкус в футболе и высоко ценит таких игроков, как Педри. Хочу подчеркнуть вклад всех. Лучший игрок этой сборной – это сама команда», – сказал Луис.