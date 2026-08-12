Тренер Карабаха назвал главную проблему своей команды перед матчем с Динамо
Специалист поделился ожиданиями от предстоящей игры
Главный тренер азербайджанского Карабаха Гурбан Гурбанов пообщался с представителями СМИ перед матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против киевского Динамо.
«У нас было время для хорошей подготовки. Несмотря на поражение в первой встрече, постараемся своей игрой добиться нужного результата. Верю, что футболисты до конца настроятся на игру. Против нас команда, которая имеет преимущество после первой игры и умеет хорошо обороняться.
Часто соперник заставляет делать ошибки – это часть футбола. Обычно такие ошибки бывают при низком темпе игры. Нужно исправлять, если хотим добиться результата. Технические ошибки необходимо устранить. Команда новая и ребята пока что не могут полностью дополнять друг друга», – цитирует Гурбанова издание Azerisport.
Матч Карабах – Динамо состоится в четверг, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой киевлян со счетом 1:0.
Команда, которая проиграет в этой дуэли, окончательно покинет еврокубки в этом сезоне. Победитель в раунде плей-офф отбора Лиги конференций выйдет на сильнейшего в паре Твенте – ДАК Дунайска Стреда. Первую домашнюю встречу нидерландцы выиграли со счетом 6:0.
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