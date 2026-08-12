Главный тренер азербайджанского Карабаха Гурбан Гурбанов пообщался с представителями СМИ перед матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против киевского Динамо.

«У нас было время для хорошей подготовки. Несмотря на поражение в первой встрече, постараемся своей игрой добиться нужного результата. Верю, что футболисты до конца настроятся на игру. Против нас команда, которая имеет преимущество после первой игры и умеет хорошо обороняться.

Часто соперник заставляет делать ошибки – это часть футбола. Обычно такие ошибки бывают при низком темпе игры. Нужно исправлять, если хотим добиться результата. Технические ошибки необходимо устранить. Команда новая и ребята пока что не могут полностью дополнять друг друга», – цитирует Гурбанова издание Azerisport.