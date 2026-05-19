Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал ассистента главного тренера Колоса Олега Шелаева на три матча и оштрафовал специалиста на 25 тысяч гривен за его поведение после матча 27-го тура УПЛ против Кудривки (1:0). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Рассмотрев материалы относительно удаления ассистента главного тренера ФК «Колос» Коваливка Шелаева О. после матча 27-го тура VBET УПЛ ФК «Колос» Коваливка – ФК «Кудривка» Кудривка, состоявшегося 08 мая 2026 года, КДК отстранил ассистента главного тренера ФК «Колос» Коваливка Шелаева О. от участия в соревнованиях на 3 (три) матча и обязал Шелаева О. выплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за выход на поле с целью вступления в конфликт с официальным лицом матча после завершения матча) УАФ

Отметим, что после завершения игры Шелаев побежал к арбитру игры Софии Причиной и начал агрессивно что-то доказывать. За это специалист получил красную карточку.

