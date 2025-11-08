Ассистент главного тренера Колоса Олег Шелаев отметил, что в матче против Кудривки (3:1) команде не хватало присутствия Руслана Костишина, который наблюдал за игрой с трибун.

Шелаев поделился впечатлениями о поединке, подчеркнув, что его подопечным удалось изменить ход встречи и одержать победу во второй половине матча.

«Очень было сложно, потому что Руслан Владимирович был на трибунах и его энергии немного не хватало. Но наш тренерский штаб, думаю, справился с задачей. Я чувствовал его взгляд на спине, так что всё было нормально. Связь была. Проблемы на старте? Так всегда бывает, когда у команд достаточно агрессии, сил, чтобы создавать моменты, напрягать соперника. Поле было очень вязким, небыстрым. Всегда второй тайм дает ответ на вопрос, у кого больше мастерства и у кого больше сил. Это главные компоненты, которые приносят результаты. Мы знали, что у нас есть преимущество в игроках по мастерству, поэтому это преимущество будет воплощаться. Поэтому то количество ударов, которое мы наносили за последние две игры, давало нам надежду, что эти удары превратятся в голы», – сказал Шелаев для УПЛ-ТВ.

После этого тура Колос располагается на шестом месте в таблице УПЛ, набрав 19 очков.