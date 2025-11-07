Главный тренер Кудривки Василий Баранов прокомментировал поражение своей команды от ковалёвского Колоса со счётом 1:3 в матче чемпионата Украины.

По словам специалиста, его подопечные неплохо провели первую половину встречи, однако для положительного результата необходимо играть стабильно на протяжении всего поединка.

«Мы очень хорошо сыграли в первом тайме и заслуживали победы в первой половине. Возможно, это сейчас на эмоциях, но мне казалось, что мы переигрывали соперника и были острее. Да, были дальние удары возле наших ворот, но мы были острее.

В переходных фазах нам сегодня не хватило качества, чтобы было больше голов. Чтобы обыграть такую команду, как Колос, нужно играть больше, чем один тайм. Хотя бы минут 75-80. Во втором тайме подсели функционально», — сказал Баранов для УПЛ-ТВ.