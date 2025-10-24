Тренер Кристал Пэлас отреагировал на фиаско в игре с кипрским клубом: «Нам было нужно это поражение»
Оливер Гласнер поделился мыслями о сенсационном результате
около 1 часа назад
Исторический вечер для Кристал Пэлас завершился разочарованием. В своем первом домашнем матче на европейской арене лондонский клуб неожиданно проиграл АЕК Ларнаке со счетом 0:1.
Несмотря на поддержку переполненного стадиона, команда Оливера Гласнера не сумела реализовать игровое преимущество. Орлы нанесли 15 ударов по воротам, но только один был в створ.
Судьбу встречи решил эпизод на 51-й минуте, когда защитник Джэйди Канвот допустил ошибку, отдав мяч сопернику. Этим воспользовался Риад Байич, забив единственный и победный гол.
После финального свистка Оливер Гласнер отметил, что это поражение должно стать для команды важным уроком.
«Это разочарование, но, возможно, всему нашему окружению это было нужно, чтобы оставаться скромными», – сказал он.