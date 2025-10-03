Караваев: «Мы все делали как надо, и моментов у Кристал Пэлас особенно не было»
Игрок бело-синих оценил старт команды в ЛК
около 2 часов назад
Защитник киевского Динамо Александр Караваев подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2).
«Конечно, настрой был очень серьезным, потому что мы разбирали этого соперника, знали, как они играют – много борьбы, убегают в контратаки. Мы были к этому готовы. До неприятного столкновения Михавка все шло очень хорошо: мы выигрывали борьбу, контролировали ход игры.
Конечно, соперники поджимали, и мы видели, что они играют постоянно длинными передачами, закидывают мяч, на что нужно реагировать. Мы, в принципе, все делали как надо, и моментов у соперника особенно не было. Уже потом, когда мы пропустили в меньшинстве неприятный гол, начали больше открываться, еще были моменты. Но мы делали все, о чем договаривались, поэтому игра выходила», – цитирует Караваева клубная пресс-служба.
Расписание матчей Динамо в Лиге конференций 2025/26
- 2-й тур. 23 октября, Самсунспор – Динамо (22:00)
- 3-й тур. 6 ноября, Динамо – Зриньски (22:00)
- 4-й тур. 27 ноября, Омония – Динамо (19:45)
- 5-й тур. 11 декабря, Фиорентина – Динамо (19:45)
- 6-й тур. 18 декабря, Динамо – Ноа (22:00)