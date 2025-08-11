Владимир Кириченко

Сборная Украины выиграла медальный зачет в спортивной акробатике на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай).

Наши спортсмены завоевали три медали: золото в смешанных парах, а также серебряные награды в женских парах и мужских командных соревнованиях.

На предыдущих Играх в Бирмингеме Украина стала второй в медальном зачете с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами.

Медальный зачет Всемирных игр-2025 в спортивной акробатике:

1. Украина – 3 медали (1 золотая + 2 серебряные + 0 бронзовых)

2. Израиль – 3 (1 + 0 + 2)

3-5. Бельгия – 1 (1 + 0 + 0)

3-5. Китай – 1 (1 + 0 + 0)

3-5. Испания – 1 (1 + 0 + 0)

Напомним, Лабунец и Крывицкая принесли Украине первое золото на Всемирных играх-2025.