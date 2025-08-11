Украина стала лучшей в медальном зачете по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025.
Наши спортсмены в Чэнду завоевали три награды
около 2 часов назад
Сборная Украины выиграла медальный зачет в спортивной акробатике на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай).
Наши спортсмены завоевали три медали: золото в смешанных парах, а также серебряные награды в женских парах и мужских командных соревнованиях.
На предыдущих Играх в Бирмингеме Украина стала второй в медальном зачете с двумя золотыми и двумя бронзовыми наградами.
Медальный зачет Всемирных игр-2025 в спортивной акробатике:
1. Украина – 3 медали (1 золотая + 2 серебряные + 0 бронзовых)
2. Израиль – 3 (1 + 0 + 2)
3-5. Бельгия – 1 (1 + 0 + 0)
3-5. Китай – 1 (1 + 0 + 0)
3-5. Испания – 1 (1 + 0 + 0)
Напомним, Лабунец и Крывицкая принесли Украине первое золото на Всемирных играх-2025.
