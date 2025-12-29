Атакующий полузащитник Ливерпуля Флориан Вирц открыл счет своим голам в Английской Премьер-лиге в матче против Вулверхэмптона, однако результативный удар стал лишь частью его яркого выступления. Красные одержали победу над волками со счетом 2:1, а немецкий хавбек стал одним из ключевых героев матча.

Как сообщает Squawka, Вирц установил уникальное достижение для Ливерпуля. Он стал первым с 2022 года игроком клуба, которому удалось выполнить как минимум семь успешных обводок и совершить семь или более касаний в штрафной площади соперника в одном матче Премьер-лиги.

За последние десять сезонов подобные показатели в составе Ливерпуля демонстрировали лишь двое футболистов. Мохаммед Салах сделал это в 2019 и 2020 годах, а Луис Диас повторил достижение в 2022 году.

Флориан Вирц присоединился к Ливерпулю прошлым летом, перейдя из леверкузенского Байера. Сумма трансфера составила 125 миллионов евро.