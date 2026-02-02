Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик поделился впечатлениями после драматической победы над Фулхэмом со счетом 3:2. Решающий гол в добавленное время, на 90+4 минуте, забил Беньямин Шешко. Комментарий наставника приводит Sky Sports.

«Это особенное место, и здесь происходят особенные вещи. Эта победа – заслуга ребят. Мы знали, что сегодня нас ждет очень тяжелый матч.

Всю неделю нам задавали вопросы о том, как вскрыть низкий блок и обыграть команды, которые, казалось бы, ты должен обыгрывать, но сегодня это точно был не тот случай. Фулхем – действительно очень хорошая команда, и мы понимали, что нам придется отвечать на много вопросов.

Респект ребятам: после пропущенного на последних минутах гола на прошлой неделе они смогли собраться, пойти дальше и выиграть, а сегодня было еще труднее – и все равно мы нашли победный гол для Шешко. Я безумно рад за него, он полностью это заслужил. Это важный момент для всех нас, но особенно для него. Он этого заслуживает. С тех пор как я пришел сюда, он был великолепен, и это чувство он запомнит надолго», – сказал Каррик.