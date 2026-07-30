Павел Василенко

Ньюкасл оказался в глубоком кризисе еще до начала нового сезона. Главный тренер Эдди Хау подал в отставку после серьезных разногласий с руководством клуба по поводу летней трансферной кампании.

В прошлом сезоне наставник находился под давлением после того, как «сороки» финишировали лишь 12-ми в Английской Премьер-лиге, потерпев 17 поражений в 38 матчах. Несмотря на неудачные результаты, Хау остался работать, поскольку получил поддержку руководства. Однако этим летом ситуация кардинально изменилась.

По информации источников, тренер соглашался с необходимостью продажи отдельных футболистов, однако был категорически недоволен масштабом кадровых потерь и отсутствием равнозначного усиления. Особенно болезненной для него стала продажа нападающего Александера Исака в Ливерпуль.

Кроме того, этим летом команду покинули Сандро Тонали, который перешел в Тоттенхэм, и Энтони Гордон, ставший игроком Барселоны. Также существует высокая вероятность ухода капитана Бруно Гимарайнша и левого защитника Льюиса Холла.

Хау еще ранее передал руководству список из четырех футболистов, которых хотел видеть в составе перед новым сезоном. Однако ни одного из них клубу подписать не удалось. Виктор Муньос перешел в Ливерпуль, Джеймс Траффорд – в Лидс, Йохан Манзамби – в Астон Виллу, а Садок Йоханна – в Брайтон.

До начала нового сезона Премьер-лиги остается меньше месяца, поэтому руководству Ньюкасла придется в сжатые сроки искать нового главного тренера и стабилизировать ситуацию в команде.