Тренер Ноттінгем Форест сообщил, сыграет ли Зинченко против Манчестер Юнайтед
Украинец имеет проблемы со здоровьем
около 1 часа назад
Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч сообщил, что звезда национальной сборной Украины и защитник «лесников» Александр Зинченко не поможет его команде в следующем матче.
«Ола Айна добивается хороших успехов. Зинченко, к сожалению, пока не может играть, и это продлится немного дольше, чем мы думали», – цитирует Дайча Nottinghamshire Live.
Напомним, что Зинченко получил травму паха в конце первого тайма матча Лиги Европы с Порту (2:0), который состоялся 23 октября.
28-летний украинский защитник провел шесть матчей за Ноттингем Форест в сезоне, сыграв 479 минут на поле.
Команда Дайча идет на 18 месте чемпионата Англии, имея пять зачетных баллов в активе.
В субботу, 1 ноября, Ноттингем Форест примет Манчестер Юнайтед в матче 10-го тура чемпионата Англии.