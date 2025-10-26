Сергей Стаднюк

В девятом туре английской Премьер-лиги Ноттингем Форест на выезде уступил Борнмуту.

Хозяева действовали более собранно и быстро вышли вперёд – Тавернье открыл счёт на 25-й минуте после удачной комбинации. Вскоре Крупи удвоил преимущество «вишен», эффектно завершив атаку на 40-й минуте. После перерыва Форест так и не смог найти путь к воротам соперника, а Борнмут спокойно довёл игру до логического завершения, добыв важные три очка. Защитник «лесников» Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы.

Настоящая голевая феерия произошла в противостоянии Вулверхэмптона и Бернли. Гости быстро повели благодаря дублю Флемминга. Однако «волки» перед перерывом сумели восстановить равновесие – сначала Ларсен реализовал пенальти, а затем Мунетси сравнял счёт ударом в компенсированное время первого тайма. Но всё же последнее слово осталось за Бернли: на 95-й минуте Фостер точным ударом принёс своей команде победу в крайне напряжённом поединке.

Борнмут набрал 18 очков и опередил Сандерленд Тимура Тутерова (17) в турнирной таблице, занимая вторую строчку. Ноттингем (5) и Вулверхэмптон (2) – в зоне вылета.

АПЛ, девятый тур

Борнмут – Ноттингем Форест 2:0

Голы: Тавернье, 25, Крупи, 40

Вулверхэмптон – Бернли 2:3

Голы: Ларсен, 42 (пен.), Мунетси, 45+4 – Флемминг, 14, 30, Фостер, 90+5