«Тайминги никакие не ставили». Генеральный директор Оболони воздержался от ультиматумов для УАФ
Ризниченко ответил на вопрос, сколько может решаться вопрос по арбитражу
22 минуты назад
Генеральный директор Оболони Александр Ризниченко рассказал о сроках, в течение которых может решаться вопрос по судейству на уровне УАФ.
Мы сейчас не можем... То, что тогда они согласились, то, что тогда генеральный секретарь с представителями ездили в Германию, встречались с представителями Немецкого комитета арбитров, ассоциации... Мы надеемся, что этот процесс будет идти дальше.
Они заинтересованы в изменениях, которые могут происходить на теме арбитража. А если они не будут заинтересованы и где-то будут тормозить этот процесс, тогда мы надеемся на вас, как на футбольных журналистов и футбольное сообщество, что мы все вместе поможем им в этом, чтобы они приняли правильное решение. Заставить мы их не можем, это однозначно, но мы же понимаем, что для того мы приняли это решение, для того УПЛ дала информацию об этом.
Я предлагал нашему президенту УПЛ, возможно, на УПЛ ТВ провести круглый стол с журналистами, где более подробно обсудить этот вопрос. Возможно, от журналистского корпуса будут какие-то предложения, которые мы можем тогда при встрече с УАФ включить, потому что журналисты тоже могут предложить свои какие-то замечания к этому проекту, который будет действительно полезен, что мы действительно не рассмотрели.
Я думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться и обсуждаться. Насколько он будет затянут долго – увидим, зависит от руководства УАФ.
Мы вчера это вопрос обсудили. Я придерживаюсь такой позиции – ставить какие-то конкретные условия в этом вопросе мы решили, что не будем, потому что могут быть различные вопросы у руководства, о которых мы не знаем. Возможно, запланированы какие-то у них рабочие поездки и так далее. Но есть официальное обращение к УАФ. В Украине действует закон об обращении граждан в юридические структуры, где написано, что в течение 30 дней они обязаны нам предоставить ответ положительный или отрицательный, или назначить встречу в каких-то там выборочных сроках, 15 дней и так далее.
Поэтому время есть. Я думаю, если будет их положительная позиция, то мы еще будем говорить и в межсезонье, потому что там нужно прорабатывать много рабочих моментов: какие полномочия будет иметь глава этого органа, каким образом будет проводиться оценка матчей, кто будет это проводить и так далее.
Здесь очень много вопросов, на которые нужно будет еще садиться, думать и давать ответ. Поэтому тайминги мы никакие не устанавливали. Но учитывая то, что уже журналистское сообщество об этом говорит, пишет – но думаю, что такой информации будет появляться все больше и больше – им просто неудобно будет не предпринимать никаких действий в этом направлении, тем более не организовывать какую-то рабочую встречу, чтобы обсуждать эти вопросы. Но все 16 клубов стоят на позиции: однозначно изменения нужно делать. Мы сделаем все для того, чтобы все-таки эти изменения произошли», – заявил Ризниченко в интервью Tribuna.com.
Ризниченко также сформулировал главную претензию к УАФ.