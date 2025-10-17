Генеральный директор Оболони Александр Ризниченко рассказал о сроках, в течение которых может решаться вопрос по судейству на уровне УАФ.

Мы сейчас не можем... То, что тогда они согласились, то, что тогда генеральный секретарь с представителями ездили в Германию, встречались с представителями Немецкого комитета арбитров, ассоциации... Мы надеемся, что этот процесс будет идти дальше.

Они заинтересованы в изменениях, которые могут происходить на теме арбитража. А если они не будут заинтересованы и где-то будут тормозить этот процесс, тогда мы надеемся на вас, как на футбольных журналистов и футбольное сообщество, что мы все вместе поможем им в этом, чтобы они приняли правильное решение. Заставить мы их не можем, это однозначно, но мы же понимаем, что для того мы приняли это решение, для того УПЛ дала информацию об этом.

Я предлагал нашему президенту УПЛ, возможно, на УПЛ ТВ провести круглый стол с журналистами, где более подробно обсудить этот вопрос. Возможно, от журналистского корпуса будут какие-то предложения, которые мы можем тогда при встрече с УАФ включить, потому что журналисты тоже могут предложить свои какие-то замечания к этому проекту, который будет действительно полезен, что мы действительно не рассмотрели.

Я думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться и обсуждаться. Насколько он будет затянут долго – увидим, зависит от руководства УАФ.

Мы вчера это вопрос обсудили. Я придерживаюсь такой позиции – ставить какие-то конкретные условия в этом вопросе мы решили, что не будем, потому что могут быть различные вопросы у руководства, о которых мы не знаем. Возможно, запланированы какие-то у них рабочие поездки и так далее. Но есть официальное обращение к УАФ. В Украине действует закон об обращении граждан в юридические структуры, где написано, что в течение 30 дней они обязаны нам предоставить ответ положительный или отрицательный, или назначить встречу в каких-то там выборочных сроках, 15 дней и так далее.

Поэтому время есть. Я думаю, если будет их положительная позиция, то мы еще будем говорить и в межсезонье, потому что там нужно прорабатывать много рабочих моментов: какие полномочия будет иметь глава этого органа, каким образом будет проводиться оценка матчей, кто будет это проводить и так далее.

Здесь очень много вопросов, на которые нужно будет еще садиться, думать и давать ответ. Поэтому тайминги мы никакие не устанавливали. Но учитывая то, что уже журналистское сообщество об этом говорит, пишет – но думаю, что такой информации будет появляться все больше и больше – им просто неудобно будет не предпринимать никаких действий в этом направлении, тем более не организовывать какую-то рабочую встречу, чтобы обсуждать эти вопросы. Но все 16 клубов стоят на позиции: однозначно изменения нужно делать. Мы сделаем все для того, чтобы все-таки эти изменения произошли», – заявил Ризниченко в интервью Tribuna.com.