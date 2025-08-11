18-летний защитник Оболони Александр Фещенко поделился эмоциями от дебюта в УПЛ в матче второго тура чемпионата Украины против Александрии (1:0). Слова юного футболиста передает пресс-служба клуба.

Честно, эмоции переполняют и победный матч, который очень поможет нам в сезоне с очками. Очень рад и очень благодарен Богу, тренерам. Много для этого работаю. Оно оправдывается, как вы видите.

Я как молодой игрок должен максимально развиваться и брать пример со старших игроков, более опытных. Поэтому хочу играть, приносить пользу команде и самосовершенствоваться.

Я живу по такому принципу, что стараюсь ничего не ожидать, а радоваться тому, что происходит, и учиться из того, что не происходит. Как говорят, ваши ожидания – ваши проблемы, поэтому живу здесь и сейчас и стараюсь наслаждаться моментом.