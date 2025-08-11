Полузащитник Оболони Сергей Суханов поделился мыслями о своем голе в матче второго тура чемпионата Украины против Александрии (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Какие мысли? В первом туре с Металлистом 1925 был такой же момент, но его заблокировали. Тренер говорил, когда последний игрок остается, — не бить. Но, как говорится, не послушал тренера. Была уверенность, хорошо принял, заранее понимал, что буду делать. Пробил — попал в ворота. Спасибо Богу, что так всё получилось.

Для меня каждый мяч, забитый в ворота, — это невероятно. В нашем чемпионате голы даются очень тяжело. Я и тогда говорил, и сейчас скажу: каждый гол очень важен для команды. Мы работаем на команду, и самое главное, что победили и заработали три зачётных балла. Двигаемся дальше.

Возможно, это самый красивый гол. Надо ещё его посмотреть, потому что я видел только завершающую стадию, как мяч взлетел, не видел самого полёта. Возможно, лучший в плане плотности и силы удара. Наверное, это лучший гол пока что в Премьер-Лиге для меня.

Перестройка под руководством Антоненко? Всё хорошо. Выполняем то, что от нас требуют, стараемся переносить это на поле. Как видите, пока всё получается. Понимаем тренера, и он понимает нас. Поэтому движемся дальше, будем радовать наших болельщиков и Вооруженные силы Украины.