Украинский защитник Пари Сен-Жермен Илья Забарный повторил уникальное историческое антирекордное достижение в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.

Во время матча с Байером (7:2) Забарный дважды нарушил правила в собственной штрафной, и в обоих случаях арбитр назначал пенальти в ворота парижан.

После первого нарушения на 24-й минуте украинец получил желтую карточку, а после второго, на 37-й минуте, — прямую красную.

Таким образом, Илья стал лишь третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, который в рамках одного матча получил удаление и дважды привез пенальти.

Забарный выступает за ПСЖ с лета 2025 года. Ранее он играл за английский Борнмут и является воспитанником академии киевского Динамо.