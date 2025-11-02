Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился своими впечатлениями после матча 11 тура Украинской Премьер-лиги против луганской Зари. Его команда уступила со счетом 0:1, пропустив единственный гол и не сумев отыграться.

«Мы сыграли неплохой матч. Это была наша третья игра за неделю. В отличие от Зари, которая подошла свежей к этому поединку. Возможно, нам не хватило одного дня, чтобы быстрее всё делать. Ведь все команды, которые играли в середине недели в Кубке Украины, играют в понедельник.

А мы играем в воскресенье, да ещё и два матча подряд на выезде. Это также накладывает свой отпечаток на нашу игру. Но я считаю, что нам нужно просто реализовывать свои моменты – нам не везет в последних матчах, хотя команда показывает неплохую игру».