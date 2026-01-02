Тренер Сандерленда доволен игрой против Манчестер Сити
Команда Гвардиолы не смогла обыграть новичка УПЛ
13 минут назад
Главный тренер Сандерленда Реджис Ле Бри подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Манчестер Сити (0:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.
Это была хорошая игра против действительно сильного соперника, вероятно, одного из лучших в Европе. Было важно правильно защищаться, и я думаю, что мы показали, что способны защищаться высоко, а также с помощью среднего блока.
Когда Сити продемонстрировали свое мастерство и завладели мячом в нашей третьей зоне, они показали, что могут создать много моментов. Мы показали хороший характер и даже когда были на грани, всегда имели голову или ногу, чтобы защитить ворота. Это было важно.
Также было важно избежать их контрпрессинга. В первой игре они были великолепны, и было абсолютно невозможно выйти, а сейчас мы хорошо сыграли, и наше построение игры было лучше. Мы растем и учимся на разном опыте. В нашей команде высокие стандарты. Мы хотим становиться лучше, и важно всегда иметь такой настрой, потому что если ты хочешь остаться на том же уровне, тебя накажут.
Мы должны быть амбициозны, и надеемся, что так будет в нашем следующем матче, - сказал тренер Сандерленда.