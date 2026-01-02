Главный тренер Сандерленда Реджис Ле Бри подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Манчестер Сити (0:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Это была хорошая игра против действительно сильного соперника, вероятно, одного из лучших в Европе. Было важно правильно защищаться, и я думаю, что мы показали, что способны защищаться высоко, а также с помощью среднего блока.

Когда Сити продемонстрировали свое мастерство и завладели мячом в нашей третьей зоне, они показали, что могут создать много моментов. Мы показали хороший характер и даже когда были на грани, всегда имели голову или ногу, чтобы защитить ворота. Это было важно.

Также было важно избежать их контрпрессинга. В первой игре они были великолепны, и было абсолютно невозможно выйти, а сейчас мы хорошо сыграли, и наше построение игры было лучше. Мы растем и учимся на разном опыте. В нашей команде высокие стандарты. Мы хотим становиться лучше, и важно всегда иметь такой настрой, потому что если ты хочешь остаться на том же уровне, тебя накажут.

Мы должны быть амбициозны, и надеемся, что так будет в нашем следующем матче, - сказал тренер Сандерленда.