Павел Василенко

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример рассказал журналистам после прерванного матча с Украиной о ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во втором тайме.

«Я чувствую пустоту. Мне очень хочется его увидеть. Я поеду к нему, как только смогу. Я чувствую, что мне нужно его увидеть и поговорить с ним. Это человек, который очень много для меня значит. С некоторыми игроками становишься ближе, чем с другими, и он был одним из тех, к кому я сблизился в Брентфорде», – цитирует Римера издание Tipsbladet.

Несмотря на то, что через 10 минут датчанин смог самостоятельно покинуть поле, арбитр принял решение не возобновлять игру. К 65-й минуте Дания вела со счетом 2:1.

Это был не первый подобный инцидент с Эриксеном. Во время матча против Финляндии на Евро в июне 2021 он потерял сознание и был реанимирован парамедиками. После операции Эриксен пропустил около семи месяцев профессионального футбола. В январе 2022 года вернулся на поле в составе Брентфорда.