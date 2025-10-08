Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко в эфире Maincast TV после вылета команды из молодежного чемпионата мира-2025 из-за минимального поражения в матче 1/8 финала против сверстников из Испании (0:1) подвел итоги выступлений на мундиале.

Сейчас уже эмоции улеглись. А во время игры верил до конца, что сравняем. Верил до конца, что пройдем. Были возможности, было давление. Уже больше за счет эмоций, за счет драйва и адреналина [провели] последние 15 минут. Но второй тайм был очень достойный – испанцам было тяжело. Хороший путь прошли. Очень жаль, что попали на такую команду. Действительно сильная команда, чемпион Европы. Но нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой. Дмитрий Михайленко

Напомним, в матче с Испанией сборная Украины U-20 недосчиталась лидера команды Геннадия Синчука из-за скандального решения ФИФА. До решающей игры на чемпионате мира вингер уже должен был отбыть дисквалификацию.

