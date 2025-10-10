Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями от победы своей команды в отборочном матче к ЧМ-2026 против Мальты со счетом 4:0.

«Нужно быстрее находить решения на поле. Если не играть быстро, свободного пространства не остается. В этом матче его было много, но его нужно было использовать с умом. Мы этого не делали в полной мере. Во втором тайме ситуация улучшилась.

Мы выиграли со счетом 4:0, и это хорошо. Меня это не огорчает, но мы могли бы сыграть лучше. В целом работа выполнена.

Нам нужно выиграть следующий домашний матч против Финляндии. Я буду доволен, если мы займем первое место в группе», — приводит слова Кумана beIN Sports.