Финляндия победила Литву и сохранила шансы на чемпионат мира. Видео
Представители северной страны сравнялись с поляками
25 минут назад
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Финляндии на своём поле одержала волевую победу над Литвой.
После того как Ширвис на 25-й минуте вывел гостей вперед, хозяева активизировались после перерыва. Команда решила взяться за дело уже в начале второго тайма.
Каллман сравнял счёт, а уже через семь минут Маргиев оформил победный гол. Финны продолжили контролировать ситуацию и почти без нервов довели поединок до позитивного для себя финала.
К вашему вниманию обзор матча.
Сборная Финляндии набрала десять очков в группе G, догнав Польшу. Однако у конкурента за вторую строчку есть матч в запасе.
Чемпионат мира-2026. Квалификация
Финляндия – Литва 2:1
Голы: Каллман, 48, Маргиев, 55 – Ширвис, 25
Финляндия: Синисало, Ляхтеенмяки (Столь 83), Алхо, Иванов, Коськи, Валта (Пелтола 83), Кайринен, Маргиев (Луд 61), Антман (Кескинен 83), Чельман (Терго 65), Похьянпало
Литва: Шведкаускас, Ласицкас, Ширвис, Тутишкинас, Гирдвайнис, Армалас (Сиргедас 77), Должников (Янкаускас 60), Голубицкас (Сливка 60), Гинейтис, Воробйовас, Паулаускас (Пяткявичюс 77)
Предупреждения: Кескинен, 90+4 – Должников, 14
