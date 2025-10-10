Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Финляндии на своём поле одержала волевую победу над Литвой.

После того как Ширвис на 25-й минуте вывел гостей вперед, хозяева активизировались после перерыва. Команда решила взяться за дело уже в начале второго тайма.

Каллман сравнял счёт, а уже через семь минут Маргиев оформил победный гол. Финны продолжили контролировать ситуацию и почти без нервов довели поединок до позитивного для себя финала.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Финляндии набрала десять очков в группе G, догнав Польшу. Однако у конкурента за вторую строчку есть матч в запасе.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Финляндия – Литва 2:1

Голы: Каллман, 48, Маргиев, 55 – Ширвис, 25

Финляндия: Синисало, Ляхтеенмяки (Столь 83), Алхо, Иванов, Коськи, Валта (Пелтола 83), Кайринен, Маргиев (Луд 61), Антман (Кескинен 83), Чельман (Терго 65), Похьянпало

Литва: Шведкаускас, Ласицкас, Ширвис, Тутишкинас, Гирдвайнис, Армалас (Сиргедас 77), Должников (Янкаускас 60), Голубицкас (Сливка 60), Гинейтис, Воробйовас, Паулаускас (Пяткявичюс 77)

Предупреждения: Кескинен, 90+4 – Должников, 14