На молодежном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября, определились все участники четвертьфинальной стадии. В борьбе за выход в полуфинал остались представители трех континентов — Европы, Америки и Африки.

В топ-8 турнира пробилась одна африканская команда — Марокко, две южноамериканские сборные — Аргентина и Колумбия, две команды из Северной Америки — США и Мексика, а также три европейских представителя — Норвегия, Франция и Испания. Ни одна азиатская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

Пары 1/4 финала выглядят так:

Аргентина – Мексика

Колумбия – Испания

США – Марокко

Франция – Норвегия

Матчи этой стадии пройдут 11, 12 и 13 октября. Напомним, действующим чемпионом мира среди молодежи является сборная Уругвая.

Сборная США U-20 в четвертьфинале уверенно обыграла Италию U-20.

U-20 ЧМ-2025. 1/8 финала

США U-20 – Италия U-20 3:0

(Кремаски 15', Цакирис 79', Кремаски 90+3')

Счет в матче открыл Бенха Кремаски на 15-й минуте. После перерыва Нико Цакирис удвоил преимущество, а уже в добавленное время Кремаски оформил дубль и поставил точку в встрече.

Сборная Марокко U-20 вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира 2025, победив команду Южной Кореи U-20 в заключительном матче 1/8 финала.

U-20 ЧМ-2025. 1/8 финала

Марокко U-20 – Южная Корея U-20 2:1

(Шин, авт. 8', Забири 58' – Ким 90+6')

На восьмой минуте азиаты пропустили после автогола защитника Мина Ха Шина. Во втором тайме Яссир Забири удвоил преимущество африканцев. Уже в компенсированное время Тэ Вон Ким сократил отставание, но спасти игру корейцы не смогли.

Напомним, сборная Украины вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).