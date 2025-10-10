Молодежный чемпионат мира-2025: известны все пары 1/4 финала. США прошли Италию, Марокко – Южную Корею
Франция, Испания, Норвегия, Мексика, Колумбия и Аргентина также среди восьми сильнейших команд турнира
32 минуты назад
На молодежном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября, определились все участники четвертьфинальной стадии. В борьбе за выход в полуфинал остались представители трех континентов — Европы, Америки и Африки.
В топ-8 турнира пробилась одна африканская команда — Марокко, две южноамериканские сборные — Аргентина и Колумбия, две команды из Северной Америки — США и Мексика, а также три европейских представителя — Норвегия, Франция и Испания. Ни одна азиатская команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.
Пары 1/4 финала выглядят так:
Аргентина – Мексика
Колумбия – Испания
США – Марокко
Франция – Норвегия
Матчи этой стадии пройдут 11, 12 и 13 октября. Напомним, действующим чемпионом мира среди молодежи является сборная Уругвая.
Сборная США U-20 в четвертьфинале уверенно обыграла Италию U-20.
U-20 ЧМ-2025. 1/8 финала
США U-20 – Италия U-20 3:0
(Кремаски 15', Цакирис 79', Кремаски 90+3')
Счет в матче открыл Бенха Кремаски на 15-й минуте. После перерыва Нико Цакирис удвоил преимущество, а уже в добавленное время Кремаски оформил дубль и поставил точку в встрече.
Сборная Марокко U-20 вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира 2025, победив команду Южной Кореи U-20 в заключительном матче 1/8 финала.
U-20 ЧМ-2025. 1/8 финала
Марокко U-20 – Южная Корея U-20 2:1
(Шин, авт. 8', Забири 58' – Ким 90+6')
На восьмой минуте азиаты пропустили после автогола защитника Мина Ха Шина. Во втором тайме Яссир Забири удвоил преимущество африканцев. Уже в компенсированное время Тэ Вон Ким сократил отставание, но спасти игру корейцы не смогли.
Напомним, сборная Украины вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).
