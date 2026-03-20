Шахтёр стал первым украинским клубом, который выходил в четвертьфинал четырёх еврокубков.
Дончане переписали историю нашего футбола
около 1 часа назад
19 марта Шахтер пробился в четвертьфинал Лиги конференций, пройдя польский Лех (3:1, 1:2)
Дончане стали первым украинским клубом, который дошел до этой стадии в четырех различных турнирах UEFA.
По общему количеству выходов в 1/4 финала еврокубков Шахтер занимает второе место среди украинских клубов, уступая Динамо.
Полная статистика команд, дошедших до этой стадии:
Динамо – 15:
КВК – 4 (1965/66, 1974/75, 1985/86, 1990/91);
КЕЧ/ЛЧ – 8 (1972/73, 1975/76, 1976/77, 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1997/98, 1998/99);
КУЕФА/ЛЕ – 3 (2008/09, 2010/11, 2014/15).
Шахтер – 6:
КВК – 1 (1983/84);
КУЕФА/ЛЕ – 3 (2008/09, 2015/16, 2019/20);
ЛЧ – 1 (2010/11);
ЛК – 1 (2025/26).
Днепр – 3:
КЕЧ – 2 (1984/85, 1989/90);
ЛЕ – 1 (2014/15).
Металлист – 1;
ЛЕ 2011/12.
Шахтер сыграет с нидерландским АЗ в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Матчи состоятся 9 и 16 апреля.
Напомним, определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы сезона-2025/26.
Поделиться