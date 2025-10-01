Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги матча 2 тура ЧМ-2025 против Панамы (1:1). Его слова приводит Суспільне.

Панама подстроилась, начала направлять нас на левый фланг. Первый тайм мы были к этому не готовы, во второй половине также имели проблемы с созданием моментов. Мы немного спешили, нервничали. С одной стороны, не дали ничего создать Панаме, но ожидали гораздо больше созданных моментов и ударов.

Очень часто соперник сбивал время [во втором тайме]: ложились, отдыхали. Не было темпа, но все равно мы должны были создавать больше, оказывать давление и агрессивнее действовать в штрафной площадке, - рассказал Михайленко.