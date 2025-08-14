Главный тренер Панатинаикоса Руй Витория поделился мыслями перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Шахтера. Слова специалиста передает Sport24.gr.

Не вижу проблемы в том, чтобы признать, что Шахтер — очень сильная команда с качественными игроками и отработанными игровыми связями. Они любят контролировать мяч возле ворот соперника и создавать моменты — так же, как и мы. Думаю, завтра они будут играть в том же стиле, что и в первом матче. Нам нужно усложнить им жизнь, когда мяч у них, не дать им спокойно разыгрывать его и заставить ошибаться. А когда мяч у нас — избегать ошибок и идти в атаку.

Мне нравится видеть команды, которые имеют четкую игровую модель и философию, подобную нашей. Мы хотим играть в атакующий футбол, независимо от силы соперника. Конечно, бывают моменты, когда соперник ограничивает твои возможности. Что касается уровня соперника, я уже не раз говорил, что, возможно, это лучшая команда на этом этапе. Это нас не пугает, а наоборот — дает нам дополнительный толчок и мотивацию. Мы уже проанализировали матч, у нас есть определенные аспекты, которые хотим исправить, и верим, что завтра выступим еще лучше.