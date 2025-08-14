Тренер Панатинаикоса: «Признаю, Шахтёр – очень сильная команда»
Витория поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы
41 минуту назад
Главный тренер Панатинаикоса Руй Витория поделился мыслями перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Шахтера. Слова специалиста передает Sport24.gr.
Не вижу проблемы в том, чтобы признать, что Шахтер — очень сильная команда с качественными игроками и отработанными игровыми связями. Они любят контролировать мяч возле ворот соперника и создавать моменты — так же, как и мы. Думаю, завтра они будут играть в том же стиле, что и в первом матче. Нам нужно усложнить им жизнь, когда мяч у них, не дать им спокойно разыгрывать его и заставить ошибаться. А когда мяч у нас — избегать ошибок и идти в атаку.
Мне нравится видеть команды, которые имеют четкую игровую модель и философию, подобную нашей. Мы хотим играть в атакующий футбол, независимо от силы соперника. Конечно, бывают моменты, когда соперник ограничивает твои возможности. Что касается уровня соперника, я уже не раз говорил, что, возможно, это лучшая команда на этом этапе. Это нас не пугает, а наоборот — дает нам дополнительный толчок и мотивацию. Мы уже проанализировали матч, у нас есть определенные аспекты, которые хотим исправить, и верим, что завтра выступим еще лучше.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в четверг, 14 августа, на странице события Шахтер – Панатинаикос на Xsport. Начало – в 21:00.
Напомним, сразу шесть футболистов Шахтера пропустят матч с Панатинаикосом. Также главный тренер Шахтера Арда Туран поделился собственными оценками стиля греческой команды.